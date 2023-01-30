Агент высказался о возможном переходе нападающего Мотиба в ЦСКА

Агент Мохамед Джите, представляющий интересы форварда «Страсбурга» Лебо Мотиба, прокомментировал возможный трансфер своего клиента в ЦСКА.

«У меня нет информации об интересе ЦСКА к Мотиба», — приводит слова Джите издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего африканца два забитых мяча в 12 матчах с учетом всех турниров. Действующий трудовой договор футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Мотиба составляет полтора миллиона евро.

После 17 туров ЦСКА идет на пятой строчке в чемпионате России, имея в активе 29 очков.