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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о возможном переходе нападающего Мотиба в ЦСКА

30 Января 2023 • 20:39 Комментировать
Ренн
...
Страсбург
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01.02 23:00

Агент Мохамед Джите, представляющий интересы форварда «Страсбурга» Лебо Мотиба, прокомментировал возможный трансфер своего клиента в ЦСКА.

«У меня нет информации об интересе ЦСКА к Мотиба», — приводит слова Джите издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего африканца два забитых мяча в 12 матчах с учетом всех турниров. Действующий трудовой договор футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Мотиба составляет полтора миллиона евро.

После 17 туров ЦСКА идет на пятой строчке в чемпионате России, имея в активе 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Страсбург Мохамед Джите Лебо Мотиба
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РЕНН СТРАСБУРГ
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