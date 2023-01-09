Толиссо надеется, что с приходом Ловрена «Лион» станет агрессивнее

Полузащитник Корентен Толиссо, который ныне защищает цвета французского «Лиона», считает, что игра его команды после появления в составе Деяна Ловрена станет более агрессивной.

«Наша проблема в том, что мы проигрываем много дуэлей и верховых единоборств. Нам надо над этим работать и я считаю, что приход Ловрена в команду позволит нам прогрессировать в этом плане», - цитирует Толиссо RMC Sport.

Напомним, что 33-летний Ловрен покинул «Зенит» этой зимой, а перед этим стал бронзовым призёром катарского мундиаля со сборной Хорватии.

В текущем сезоне недавний полуфиналист Лиги чемпионов идёт лишь на восьмой позиции, взяв в первых 17 турах Лиги 1 лишь 24 очка.