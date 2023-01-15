Гамейро сыграл свою 500-й матч в топ-5 лигах Европы

В матче девятнадцатого тура французского чемпионата «Страсбург» на выезде одолел «Лион», забив два мяча уже в первой половине встречи. Таким образом, гости приличествующим образом отметили юбилей самого известного игрока в своем составе - Кевина Гамейро. Он сыграл свой 500-й матч в рамках пяти ведущих чемпионатов Европы.

Среди действующих игроков это четвертый на данный момент результат. Больше матчей только у Лео Месси (560), Серхио Рамоса (536) и Димитри Пайе (530 игр). Напомним, что Гамейро выступает за «Страсбург» с 2021 года, ранее в его карьере были такие клубы, как «Севилья» и «ПСЖ».