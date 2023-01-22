Лё Скорнет остаётся у руля «Страсбурга»

Французский специалист Матьё Лё Скорнет сохранит за собой должность главного тренера «Страсбурга». Об этом сообщает L’Equipe.

Лё Скорнет является бывшим помощником Жюльена Стефана, после увольнения которого приступил к исполнению обязанностей главного тренера. Уход Стефана из клуба произошёл девятого января после неудачных результатов, в результате которых «Страсбург» опустился на 19-е место в Лиге 1. Молодой тренер прибыл из «Ренна» в начале прошлого сезона и привёл клуб к впечатляющему шестому месту, однако по итогу потеря формы стоила ему его должности.

Лё Скорнет уже успел сыграть вничью дома с «Лансом» (2:2) и одержать гостевую победу над «Лионом» (2:1). Теперь «Страсбург» занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Франции.