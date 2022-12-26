Фонсека: «Будет сложно сохранить Дэвида на следующий сезон»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека считает, что его команде будет сложно удержать нападающего Джонатана Дэвида, на которого следующим летом начнётся настоящая охота. Напомним, футболиста сборной Канады ранее связывали со многими топ-клубами.

«Будет сложно сохранить Дэвида на следующий сезон. В Европе сложно найти футболиста с подобным подбором навыком, а ведь ему всего 22 года. Думаю, европейские клубы постараются подписать Джонатана следующим летом», – цитирует Фонсеку журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне на счету Джонатана Дэвида 9 голов и 3 ассиста в чемпионате Франции.