Агент Кофрие сообщил, когда прояснится будущее игрока

Давид Ласарацина, агент защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о будущем своего клиента. Напомним, футболист находится во французском клубе в аренде, права на игрока принадлежат «Спартаку».

«Будущее Кофрие прояснится следующим летом. Максимилиано в аренде до конца июня 2023 года, так что этой зимой он не вернется в «Спартак». Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Ласарацины «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний бельгиец принял участие в девяти матчах чемпионата Франции, в которых получил четыре желтые карточки. Контракт Кофрие со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.