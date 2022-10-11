Меньян помог своей бывшей команде отразить пенальти и выиграть дерби

Мы уже сообщали о том, что в заключительном матче десятого тура французского чемпионата Лиги 1 «Лилль» переиграл «Ланс», сумев реализовать свой пенальти. А вот «Ланс» забить свой одиннадцатиметровый не сумел - вратарь «догов» Лукас Шевалье отразил удар. После матча он рассказал, что ему помог... Майк Меньян, бывший вратарь «Лилля».

- Он позвонил мне в воскресенье после обеда, перед матчем. Я как раз вышел из душа. Он сказал, чтобы я не выпендривался на поле и сыграл просто, но надежно. «Надо победить», добавил он. Это добавило волнения, но когда пришлось отражать пенальти, я подумал о нем - и сделал это, - цитирует слова Шевалье pianetamilan.it.