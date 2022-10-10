Игрок «Лилля» вплотную приблизился к рекорду Эдена Азара

В последнем матче десятого тура чемпионата Франции «Лилль» переиграл с минимальным счетом «Ланс», и единственный гол в этой встрече еще в первом тайме забил с пенальти Джонатан Дэвид. Для «Лилля» это была 44-я победа над «Лансом», чаще в истории выступлений в Лиге 1 «доги» побеждали лишь в матчах с «Сошо» - 45 раз.

Что до Дэвида, то он забил свой 35-й гол в составе команды, и в 21-м веке есть лишь один игрок, который забил в составе «Лилля» больше, но лишь на один мяч - 36. Это бельгийский нападающий Эден Азар, ныне выступающий в мадридском «Реале» - с его именем связан чемпионский титул «Лилля» в 2011 году.