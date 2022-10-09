«Лилль» обыграл «Ланс» благодаря лучшей реализации пенальти

«Ланс» мог мечтать о попадании в тройку лучших команд Лиги 1 по итогам 10-го тура. Для этого нужно было одолеть на выезде «Лилль». В равной борьбе судьбу поединка решили 11-метровые удары. И если Флориан Сотока у гостей сплоховал с точки, то Джонатан Дэвид на 44-й минуте реализовал свой супершанс и принес «догам» победу - 1:0.
«Лилль» с 16 очками поднялся на седьмое место, а его соперник, потерпев первое поражение в сезоне, остается четвертым (21).
Протокол игры
|(1:0) Дэвид Джонатан44'
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Фонте Жозе• 14'Джало Тьягу•Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин• 39'Гомеш Андре 37'74' (Веа Тимоти (74') •Уна Адам•Гомес Анхель85' (Мартен Жонас (85') •Бамба Джонатан74' (Балеба Карлос (74') •Дэвид Джонатан
Самба Брис•Айдара Массадио 43'77' (Букса Адам (77') •Дансо Кевин•Медина Факундо• 36'Кабо Джимми 4'61' (Франковски Пшемыслав (61') • 90'Мачадо Дейвер 53'77' (Боура Исмаэль (77') •Абдул-Самед Салис•Фофана Секо•Сотока Флориан68' (Клод-Морис Алексис (68') •Кошта Давид61' (Саид Уэсли (61') •Икома Луис
Запасные: Онана Жан•Лувеу Адриен•Пореба Лукаш•Лека Жан-Луи
09 октября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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