Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» обыграл «Ланс» благодаря лучшей реализации пенальти

09 Октября 2022 • 23:41 Комментировать
Лилль
1:0
Ланс
окончен

«Ланс» мог мечтать о попадании в тройку лучших команд Лиги 1 по итогам 10-го тура. Для этого нужно было одолеть на выезде «Лилль». В равной борьбе судьбу поединка решили 11-метровые удары. И если Флориан Сотока у гостей сплоховал с точки, то Джонатан Дэвид на 44-й минуте реализовал свой супершанс и принес «догам» победу - 1:0.

«Лилль» с 16 очками поднялся на седьмое место, а его соперник, потерпев первое поражение в сезоне, остается четвертым (21).

Протокол игры  
Лилль1:0Ланс
(1:0) Дэвид Джонатан44'  
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеФонте Жозе  14'Джало ТьягуИсмаили ГонсалвесАндре Бенжамин  39'Гомеш Андре  37' 74' (Веа Тимоти ( 74') Уна АдамГомес Анхель 85' (Мартен Жонас ( 85') Бамба Джонатан 74' (Балеба Карлос ( 74') Дэвид Джонатан
Запасные: Жегрова ЭдонКабелла РемиЙоро ЛениЛихаджи ИсаакБайо МохамедЛео ЖардимЗедатка Аким
Самба БрисАйдара Массадио  43' 77' (Букса Адам ( 77') Дансо КевинМедина Факундо  36'Кабо Джимми  4' 61' (Франковски Пшемыслав ( 61'  90') Мачадо Дейвер  53' 77' (Боура Исмаэль ( 77') Абдул-Самед СалисФофана СекоСотока Флориан 68' (Клод-Морис Алексис ( 68') Кошта Давид 61' (Саид Уэсли ( 61') Икома Луис
Запасные: Онана ЖанЛувеу АдриенПореба ЛукашЛека Жан-Луи
09 октября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лилль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ренн Ренн
Нант Нант
3
0
1.60 4.20 5.40
Видео
Окончен
Лилль Лилль
Ланс Ланс
1
0
2.60 3.40 2.75
Видео
Все матчи
Новости
09 Октября
23:41 · Франция. Лига 1
«Лилль» обыграл «Ланс» благодаря лучшей реализации пенальти
23:05 · Англия. Премьер-лига
Следующим игроком, который доберётся до 700 голов, должен стать Месси 3
20:02 · Франция. Лига 1
«Ренн» устроил «Нанту» разгром
18:10 · Франция. Лига 1
«Лорьян», «Клермон», «Ницца» и «Страсбург» отпраздновали победы
15:55 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» победить в пятом матче кряду
13:40 · Франция. Лига 1
Петер Бош будет уволен из «Лиона» в ближайшее время
13:30 · Франция. Лига 1
«Монпелье» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
11:45 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Месси и Роналду - великие футболисты, но время их не щадит»
11:15 · Испания. Ла Лига
Кака: «Неймару было так плохо в «ПСЖ», что он хотел вернуться в «Барселону»
08:36 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет купить украинского форварда на замену Неймару
08:24 · Франция. Лига 1
Галтье: «Мбаппе осиротел без Неймара и Месси»
01:57 · Франция. Лига 1
Мбаппе и Рамос – худшие игроки матча «Реймс» – «ПСЖ»
01:31 · Франция. Лига 1
Галтье – об удалении Рамоса: «Уверен, он не оскорблял судью»
00:47 · Франция. Лига 1
«Лион» близок к назначению именитого наставника
00:14 · Франция. Лига 1
Верратти недоволен работой судьи в матче «Реймс» – «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем