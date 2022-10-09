«Лилль» обыграл «Ланс» благодаря лучшей реализации пенальти

«Ланс» мог мечтать о попадании в тройку лучших команд Лиги 1 по итогам 10-го тура. Для этого нужно было одолеть на выезде «Лилль». В равной борьбе судьбу поединка решили 11-метровые удары. И если Флориан Сотока у гостей сплоховал с точки, то Джонатан Дэвид на 44-й минуте реализовал свой супершанс и принес «догам» победу - 1:0.

«Лилль» с 16 очками поднялся на седьмое место, а его соперник, потерпев первое поражение в сезоне, остается четвертым (21).