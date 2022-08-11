«Ренн» приобрёл нападающего «ПСЖ»

Французский «Ренн» объявил о пятилетнем контракте с Арно Калимуэндо - ранее права на него принадлежали «ПСЖ», однако 20-летний игрок прошлый сезон провел в аренде в «Лансе». Сейчас в руководстве парижского клуба решили полностью избавиться от Калимуэндо и продали его в «Ренн», о чем оповестил сайт «красно-черных». Однако финансовые условия сделки не сообщаются.

В чемпионате Франции пока что состоялся лишь первый тур, в нем «ПСЖ» одержал самую крупную победу в истории своих первых матчей сезона , забив пять мячей «Клермону». «Ренн» в первом туре неожиданно проиграл дома «Лорьяну».