«Марсель» - лидер Европы по количеству забитых с пенальти голов

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» встречался в домашнем матче с «Нантом», одержав трудовую победу со счетом 3:2. Два мяча в этой игре были забиты Димитри Пайе - и оба раза он забивал с одиннадцатиметровой отметки. По количеству голов, забитых в текущем сезоне с пенальти, «Марсель» добрался до количества в десять мячей.

Это - лучший показатель среди всех главных пяти европейских футбольных чемпионатов. В общей же сложности «Марсель» в текущем сезоне забил 55 голов - это третий показатель в Лиге 1 после «ПСЖ» и «Ренна». Сейчас провансальская команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидеру «ПСЖ» целых 15 очков.