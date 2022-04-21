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Чемпионат Франции. 1 лига

«Марсель» - лидер Европы по количеству забитых с пенальти голов

21 Апреля 2022 • 19:51 Комментировать
Марсель
3:2
Нант
окончен

В матче  33-го тура чемпионата Франции «Марсель» встречался в домашнем матче с «Нантом», одержав трудовую победу со счетом 3:2. Два мяча в этой игре были забиты Димитри Пайе - и оба раза он забивал с одиннадцатиметровой отметки. По количеству голов, забитых в текущем сезоне с пенальти, «Марсель» добрался до количества в десять мячей.

Это - лучший показатель среди всех главных пяти европейских футбольных чемпионатов. В общей же сложности «Марсель» в текущем сезоне забил 55 голов - это третий показатель в Лиге 1 после «ПСЖ» и «Ренна». Сейчас провансальская команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидеру «ПСЖ» целых 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Димитри Пайе
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