«Марсель» не собирается расставаться с Миликом

Президент французского «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал ситуацию с нападающим Аркадиушем Миликом, которого пресса активно связывает с уходом из команды следующим летом.

«Вокруг него ходит много слухов. Им заинтересованы многие топ-клубы, мы сейчас говорим о настоящем топ-футболисте. Но наш приоритет заключается в том, чтобы сохранить в команде лучших игроков. Милик, безусловно, входит в их число. У него очень тесная связь с нашим клубом», – сказал Лонгория в интервью итальянскому изданию Tuttosport.

Напомним, что предыдущим клубом Милика является «Наполи», в составе которого выиграл Кубок Италии. Летом неаполитанцы должны получить от «Марселя» 9 миллионов евро в размере компенсации за выкуп футболиста.