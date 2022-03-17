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Чемпионат Франции. 1 лига

Вальверде о Мбаппе: «Он молод, но обладает таким опытом, как будто очень стар»

17 Марта 2022 • 16:23 Комментировать
Сент-Этьен
...
Труа
2.03 3.45 3.70
18.03 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Он молод, но в то же время показывает такой опыт, как будто очень стар. Мбаппе обладает некоторыми индивидуальными навыками. Он отличный игрок и невыносимый соперник», — цитирует Вальверде Cadena Ser.

23-летний уругваец не стал сравнивать Мбаппе с Роналдо так как мало видел игру знаменитого бразильца. Однако отметил, что тот является фигурой мирового масштаба.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 23-летний Мбаппе забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 25 матчах сезона. В Лиге чемпионов на счету нападающего 6 мячей и 6 голевых передач в 8 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Федерико Вальверде Килиан Мбаппе
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