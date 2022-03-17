Вальверде о Мбаппе: «Он молод, но обладает таким опытом, как будто очень стар»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Он молод, но в то же время показывает такой опыт, как будто очень стар. Мбаппе обладает некоторыми индивидуальными навыками. Он отличный игрок и невыносимый соперник», — цитирует Вальверде Cadena Ser.

23-летний уругваец не стал сравнивать Мбаппе с Роналдо так как мало видел игру знаменитого бразильца. Однако отметил, что тот является фигурой мирового масштаба.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 23-летний Мбаппе забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 25 матчах сезона. В Лиге чемпионов на счету нападающего 6 мячей и 6 голевых передач в 8 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро.