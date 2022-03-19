«Сент-Этьен» с трудом ушёл от поражения в матче с «Труа»

В первом матче двадцать девятого тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Труа» разошлись миром. Гости достаточно быстро вышли вперед, забив уже на 18-й минуте игры, но «Сент-Этьен» заработал пенальти в середине второго тайма и все же сумел спасти одно очко в неудачно складывавшемся матче.
В субботу в чемпионате Франции состоятся еще два матча, а в воскресенье между собой сыграют «Монако» и «ПСЖ».
Протокол игры
|Сент-Этьен
|1:1
|Труа
|18'Мотиба Лебо (0:1)
|(1:1) Будебуз Риад67'
Бернардони Поль•Сако Фалае 11' (Мукуди Ароль ( 11') •Мангала Эльяким • 62'Наде Микаэль 83' (Аушиш Адиль ( 83') •Тиуб Сада 73' (Норден Арно ( 73') •Камара Махди•Гурна-Дуат Люка•Колодзейчак Тимоти•Будебуз Риад•Хазри Вахби 70' 83' (Муэффек Аймен ( 83') •Буанга Денис
Галлон Готье•Эль-Хаджам Уалид 88' (Рами Адиль ( 88') •Сальмье Йоанн•Палмер-Браун Эрик • 66'Коне Юссуф•Конте Абду 63' (Ларуси Яссер ( 63') •Мотиба Лебо 55' (Тузгар Йоанн ( 55') •Тардьё Флориан•Н'Гессан Куаме•Шавалерин Ксавье • 66'Угбо Ике 63' (Дингом Тристан ( 63')
Запасные: Себастьян Рено•Бьянкон Жулиан•Шамбос Дилан•Рипар Рено
18 марта. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).