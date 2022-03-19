«Сент-Этьен» с трудом ушёл от поражения в матче с «Труа»

В первом матче двадцать девятого тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Труа» разошлись миром. Гости достаточно быстро вышли вперед, забив уже на 18-й минуте игры, но «Сент-Этьен» заработал пенальти в середине второго тайма и все же сумел спасти одно очко в неудачно складывавшемся матче.

В субботу в чемпионате Франции состоятся еще два матча, а в воскресенье между собой сыграют «Монако» и «ПСЖ».