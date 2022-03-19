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Чемпионат Франции. 1 лига

«Сент-Этьен» с трудом ушёл от поражения в матче с «Труа»

19 Марта 2022 • 01:05 Комментировать
Сент-Этьен
1:1
Труа
окончен

В первом матче двадцать девятого тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Труа» разошлись миром. Гости достаточно быстро вышли вперед, забив уже на 18-й минуте игры, но «Сент-Этьен» заработал пенальти в середине второго тайма и все же сумел спасти одно очко в неудачно складывавшемся матче.

В субботу в чемпионате Франции состоятся еще два матча, а в воскресенье между собой сыграют «Монако» и «ПСЖ».

Протокол игры  
Сент-Этьен 1:1Труа
  18'Мотиба Лебо (0:1)
(1:1) Будебуз Риад67'   
Бернардони ПольСако Фалае  11' (Мукуди Ароль (  11') Мангала Эльяким   62'Наде Микаэль  83' (Аушиш Адиль (  83') Тиуб Сада  73' (Норден Арно (  73') Камара МахдиГурна-Дуат ЛюкаКолодзейчак ТимотиБудебуз РиадХазри Вахби   70'  83' (Муэффек Аймен (  83') Буанга Денис
Запасные: Юссуф ЗейдуСако БакариДиуссе АссанСильва ГабриэльГрин ЭтьенТрауко Мигель
Галлон ГотьеЭль-Хаджам Уалид  88' (Рами Адиль (  88') Сальмье ЙоаннПалмер-Браун Эрик   66'Коне ЮссуфКонте Абду  63' (Ларуси Яссер (  63') Мотиба Лебо  55' (Тузгар Йоанн (  55') Тардьё ФлорианН'Гессан КуамеШавалерин Ксавье   66'Угбо Ике  63' (Дингом Тристан (  63')
Запасные: Себастьян РеноБьянкон ЖулианШамбос ДиланРипар Рено
18 марта. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Труа Сент-Этьен
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окончен Сент-Этьен 1:1 Труа 1.88 3.50 4.40
19.03  19:00 Ланс ... Клермон 2.09 3.50 3.60
19.03  23:00 Нант ... Лилль 2.65 3.40 2.70
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