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Чемпионат Франции. 1 лига

Венгер: «Мбаппе лучше Холанна»

16 Марта 2022 • 17:00 Комментировать
Сент-Этьен
...
Труа
2.02 3.45 3.70
18.03 23:00

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, вспомнив также про времена, когда футболист ещё не был известен широкой публике.

«Когда я впервые увидел Мбаппе, то сказал, что он похож на Пеле. Тогда все подумали, что я сошёл с ума, но он достиг этого уровня. У него есть фантазия, а не только скорость», — цитирует Венгера belN Sports.

Кроме того, специалист сравнил соотечественника с другим форвардом, который сейчас на слуху, Эрлингом Холанном. По мнению Венгера, Мбаппе сильнее норвежца в плане техники.

В текущем сезоне чемпионата Франции 23-летний француз забил 15 голов и сделал 10 голевых передач в 15 встречах.

Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 160 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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