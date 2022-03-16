Венгер: «Мбаппе лучше Холанна»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, вспомнив также про времена, когда футболист ещё не был известен широкой публике.

«Когда я впервые увидел Мбаппе, то сказал, что он похож на Пеле. Тогда все подумали, что я сошёл с ума, но он достиг этого уровня. У него есть фантазия, а не только скорость», — цитирует Венгера belN Sports.

Кроме того, специалист сравнил соотечественника с другим форвардом, который сейчас на слуху, Эрлингом Холанном. По мнению Венгера, Мбаппе сильнее норвежца в плане техники.

В текущем сезоне чемпионата Франции 23-летний француз забил 15 голов и сделал 10 голевых передач в 15 встречах.

Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 160 миллионов евро.