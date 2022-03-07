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Чемпионат Франции. 1 лига

Вратарь «Нанта»: «Мбаппе — самый опасный игрок "ПСЖ"»

07 Марта 2022 • 11:35 Комментировать
Монпелье
...
Ницца
3.05 3.50 2.25
12.03 19:00

Голкипер французского «Нанта» Альбан Лафон поделился впечатлениями от противостояния со звездными футболистами «ПСЖ»: Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром.

«Их невозможно остановить. Если бы было универсальное решение, они не были бы чемпионами. Надо надеяться, что они будут не в лучшем виде в игре с нами», — цитирует Лафона Marca. 

Из этой тройки самым опасным игроком вратарь назвал Мбаппе, против которого ему чаще всего приходилось играть. Лафон добавил, что что это его личное мнение. 

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 команды встречались между собой два раза, обменявшись домашними победами, с одинаковым счетом — 3:1. 

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, «Нант» — 6-й. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Неймар Альбан Лафон Килиан Мбаппе
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МОНПЕЛЬЕ НИЦЦА
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