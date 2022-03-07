Вратарь «Нанта»: «Мбаппе — самый опасный игрок "ПСЖ"»

Голкипер французского «Нанта» Альбан Лафон поделился впечатлениями от противостояния со звездными футболистами «ПСЖ»: Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром.

«Их невозможно остановить. Если бы было универсальное решение, они не были бы чемпионами. Надо надеяться, что они будут не в лучшем виде в игре с нами», — цитирует Лафона Marca.

Из этой тройки самым опасным игроком вратарь назвал Мбаппе, против которого ему чаще всего приходилось играть. Лафон добавил, что что это его личное мнение.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 команды встречались между собой два раза, обменявшись домашними победами, с одинаковым счетом — 3:1.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, «Нант» — 6-й.