«Ницца» готова выкупить Джастина Клюйверта за 14 миллионов евро

Крайний нападающий французской «Ниццы» Джастин Клюйверт останется в составе своего нынешнего клуба, в котором он проводит весьма удачный сезон. Летом прошлого года «Ницца» арендовала Клюйверта у итальянской «Ромы», и сейчас клуб проводит очень хороший сезон - «Ницца» занимает второе место в чемпионате и вышла в финал Кубка Франции, побив по ходу турнира как «ПСЖ», так и «Марсель».

Джастин, которому 22 года, сыграл в нынешнем сезоне двадцать матчей с учетом всех турниров, в которых участвует его клуб. Он забил уже пять голов. Его стоимость - 14 миллионов евро, именно столько выплатит «Ницца» римскому клубу, уточняет Calciomercato.