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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ницца» готова выкупить Джастина Клюйверта за 14 миллионов евро

08 Марта 2022 • 23:16 Комментировать
Монпелье
...
Ницца
3.00 3.50 2.30
12.03 19:00

Крайний нападающий французской «Ниццы» Джастин Клюйверт останется в составе своего нынешнего клуба, в котором он проводит весьма удачный сезон. Летом прошлого года «Ницца» арендовала Клюйверта у итальянской «Ромы», и сейчас клуб проводит очень хороший сезон - «Ницца» занимает второе место в чемпионате и вышла в финал Кубка Франции, побив по ходу турнира как «ПСЖ», так и «Марсель».

Джастин, которому 22 года, сыграл в нынешнем сезоне двадцать матчей с учетом всех турниров, в которых участвует его клуб. Он забил уже пять голов. Его стоимость - 14 миллионов евро, именно столько выплатит «Ницца» римскому клубу, уточняет Calciomercato.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ницца Джастин Клюйверт Трансферы футбола - лето 2022
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