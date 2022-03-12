Незабитый пенальти и удаление: «Монпелье» и «Ницца» сыграли вничью

Матч французской Лиги 1 между «Монпелье» и «Ниццей» завершился нулевой ничьей, впрочем, скучать болельщикам он не дал.

На 35-й минуте первого тайма Бонфим Данте за фол последней надежды получил красную карточку, а четырьмя минутами позже, когда страсти улеглись, Вальтер Бенитес парировал удар Саванье Тежи с одиннадцатиметровой отметки.

Отставание «Ниццы», идущей на втором месте, от «ПСЖ» составляет 12 очков, но у парижан есть игра в запасе.