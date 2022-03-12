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Чемпионат Франции. 1 лига

Незабитый пенальти и удаление: «Монпелье» и «Ницца» сыграли вничью

12 Марта 2022 • 21:10 Комментировать
Монпелье
0:0
Ницца
окончен

Матч французской Лиги 1 между «Монпелье» и «Ниццей» завершился нулевой ничьей, впрочем, скучать болельщикам он не дал.

На 35-й минуте первого тайма Бонфим Данте за фол последней надежды получил красную карточку, а четырьмя минутами позже, когда страсти улеглись, Вальтер Бенитес парировал удар Саванье Тежи с одиннадцатиметровой отметки.

Отставание «Ниццы», идущей на втором месте, от «ПСЖ» составляет 12 очков, но у парижан есть игра в запасе.

Протокол игры  
Монпелье 0:0Ницца
Омлин ЙонасЭстев Максим   20'Шотар ЖорисКоцца НиколяСуке Арно  79' (Самбья Саломон (  79') Молле Флоран  78' (Делайе Саша (  78') Ферри ЖорданРистич МихайлоСаванье ТежиЖермен Валер  85' (Макуана Бени (  85'   90') Вахи Элю   69'
Запасные: Джоаккини НиколасЛеруа ЛеоБарес ГабриэльТулер МатеусОйонго АмбруазБерто Димитри
Бенитес ВальтерЛотомба Жордан   22'Тодибо Жан-КлерДанте Бонфим   35'Бар МельвенБудауи Хишем   32'  46' (Шнайдерлин Морган (  46') Росарио ПаблоЛемина Марио  80' (Тюрам Кефрен (  80') Стенгс Келвин  86' (Гессан Эванн (  86') Делор Анди  70' (Браими Билаль (  70') Гуйри Амин  70' (Дольберг Каспер (  70')
Запасные: Аталь ЮсефАмави ЖорданБулка МарцинДанилюк Флавиус
12 марта. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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окончен Монпелье 0:0 Ницца 3.10 3.40 2.30
12.03  23:00 Труа ... Нант 2.60 3.30 2.80
13.03  15:00 ПСЖ ... Бордо 1.22 6.80 13.00
13.03  17:00 Клермон ... Лорьян 2.08 3.45 3.70
13.03  17:00 Метц ... Ланс 3.45 3.55 2.13
13.03  17:00 Страсбург ... Монако 2.48 3.15 3.10
13.03  17:00 Анже ... Реймс 2.23 3.40 3.35
13.03  19:05 Лион ... Ренн 2.12 3.50 3.50
13.03  22:45 Брест ... Марсель 3.60 3.15 2.25
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