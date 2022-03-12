Незабитый пенальти и удаление: «Монпелье» и «Ницца» сыграли вничью

Матч французской Лиги 1 между «Монпелье» и «Ниццей» завершился нулевой ничьей, впрочем, скучать болельщикам он не дал.
На 35-й минуте первого тайма Бонфим Данте за фол последней надежды получил красную карточку, а четырьмя минутами позже, когда страсти улеглись, Вальтер Бенитес парировал удар Саванье Тежи с одиннадцатиметровой отметки.
Отставание «Ниццы», идущей на втором месте, от «ПСЖ» составляет 12 очков, но у парижан есть игра в запасе.
Протокол игры
Омлин Йонас•Эстев Максим • 20'Шотар Жорис•Коцца Николя•Суке Арно 79' (Самбья Саломон ( 79') •Молле Флоран 78' (Делайе Саша ( 78') •Ферри Жордан•Ристич Михайло•Саванье Тежи•Жермен Валер 85' (Макуана Бени ( 85' ) • 90'Вахи Элю 69'
Бенитес Вальтер•Лотомба Жордан • 22'Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим • 35'Бар Мельвен•Будауи Хишем 32' 46' (Шнайдерлин Морган ( 46') •Росарио Пабло•Лемина Марио 80' (Тюрам Кефрен ( 80') •Стенгс Келвин 86' (Гессан Эванн ( 86') •Делор Анди 70' (Браими Билаль ( 70') •Гуйри Амин 70' (Дольберг Каспер ( 70')
Запасные: Аталь Юсеф•Амави Жордан•Булка Марцин•Данилюк Флавиус
12 марта. Стадион "Стад де ля Моссон".