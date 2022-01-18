Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«Бордо» поставил ультиматум Петковичу

18 Января 2022 • 21:21 Комментировать
Ренн
6:0
Бордо
окончен

Главный тренер жирондинского «Бордо» Владимир Петкович может быть уволен со своего поста, если не добьется положительных результатов во встрече со «Страсбургом», сообщает Foot Mercato. На такой ультиматум руководство клуба пошло в связи с неудовлетворительными результатами команды в последнее время.

«Бордо» впервые за 44 года  у себя дома проиграл «Марселю», а также потерпел болезненное поражение от «Ренна» на выходных играя в гостях, где пропустил 6 безответных мячей.

Напомним, что клуб занимает 19-е место в турнирной таблице французского чемпионата, набрав всего 17 очков в 21 матче.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бордо Владимир Петкович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.01  21:00 Клермон ... Страсбург
19.01  21:00 Монпелье ... Труа 1.75 4.00 4.30
19.01  21:00 Лилль ... Лорьян 1.50 4.30 6.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
21:48 · Франция. Лига 1
Месси вернулся к тренировкам в общей группе
21:21 · Франция. Лига 1
«Бордо» поставил ультиматум Петковичу
20:34 · Англия. Премьер-лига
Колашинац перешёл в «Марсель» 1 официально
16:32 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» уже начинают верить, что им удастся сохранить Мбаппе
11:25 · Франция. Лига 1
​Экс-игрок «Манчестер Сити» переходит в «Сент-Этьен»
11:14 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл ещё одного кандидата на место Почеттино
10:48 · Испания. Ла Лига
Бензема вступил в переговоры с «ПСЖ» 2
10:16 · Испания. Ла Лига
«Барселона» поборется за защитника «ПСЖ»
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль», «Барселона» или «Бавария»: назван фаворит в борьбе за Саншеша
17 Января
22:38 · Франция. Лига 1
Месси остался без наград на церемонии FIFA The Best 4
21:26 · Германия. Бундеслига
Сарр наверняка покинет «Баварию» - на него претендуют клубы из Италии и Франции
19:51 · Франция. Лига 1
​Грегори Купе стал тренером вратарей «Бордо» официально
19:16 · Италия. Серия А
«Брест» арендовал нападающего «Интера»
18:58 · Россия. Премьер-лига
​Язиджи проходит медосмотр для ЦСКА
18:42 · Франция. Лига 1
Саншеш показал фанатам «Марселя» средний палец прямо во время матча
Все новости
Рекомендуем