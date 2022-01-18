«Бордо» поставил ультиматум Петковичу

Главный тренер жирондинского «Бордо» Владимир Петкович может быть уволен со своего поста, если не добьется положительных результатов во встрече со «Страсбургом», сообщает Foot Mercato. На такой ультиматум руководство клуба пошло в связи с неудовлетворительными результатами команды в последнее время.

«Бордо» впервые за 44 года у себя дома проиграл «Марселю», а также потерпел болезненное поражение от «Ренна» на выходных играя в гостях, где пропустил 6 безответных мячей.

Напомним, что клуб занимает 19-е место в турнирной таблице французского чемпионата, набрав всего 17 очков в 21 матче.