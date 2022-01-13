«Бордо» хочет избавиться от Косельни

Французский «Бордо» в этом месяце хочет продать экс-капитана лондонского «Арсенала» Лорана Косельни. 36-летний защитник в этом сезоне Лиги 1 провел всего лишь 11 матчей из-за различных травм.

Как сообщает французское издание L’Equipe, бывший игрок «Арсенала» болезненно воспринял решение «Бордо» продать его в этом месяце. «Это была пощечина прямо в лицо», – описывает ситуацию Косельни.

Напомним, что Лоран оказался в «Бордо» летом 2019 года. До этого времени защитник провел целых 9 сезонов в лондонском «Арсенале», в составе которого трижды выиграл Кубок Англии.