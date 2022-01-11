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Чемпионат Франции. 1 лига

Косельни в «Бордо» лишили капитанской повязки и отстранили от первой команды

11 Января 2022 • 15:14 Комментировать
Ренн
...
Бордо
16.01 15:00

Защитник Лоран Косельни, известный главным образом по игре за лондонский «Арсенал», оказался в тройке игроков, которых отстранили от первой команды в «Бордо». Косельни также был лишён повязки капитана, пишет на своих страницах RMC Sport.

Причина, по которой Лорана Косельни и ещё двух футболистов (Пола Байсса и Мехди Зеркане) отстранили от команды, заключается в плохой игре.

«Бордо» на текущий момент занимает лишь 17 место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Жирондинцы» всего лишь на один зачётный балл опережают зону вылета из Лиги 1.

Ближайший матч «Бордо» проведёт 16 января – против «Ренна» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Лоран Косельни
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РЕНН БОРДО
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