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Чемпионат Франции. 1 лига

Агент Головина рассказал о восстановлении российского футболиста

20 Октября 2021 • 23:40 Комментировать
Монако
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Монпелье
1.40 4.90 7.40
24.10 18:00

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении игрока. По его словам, россиянин набирает необходимые кондиции.

3 октября в поединке Лиги 1 с «Бордо» (3:0) Головин получил травму. Полузащитника заменили на 57-й минуте. Из-за повреждения игрок пока не готов помочь команде в матче Лиги Европы с ПСВ, который состоится 21 октября в Нидерландах.

«Он чувствует себя хорошо, но одна тренировка в общей группе — это слишком мало, нужно набрать кондиции. По решению тренерского и медицинского штаба Саша остался в Монако и будет готовиться к следующей игре чемпионата», — цитирует Клюева ТАСС.

Скорее всего, Головин восстановится к 24 октября, когда «Монако» в чемпионате Франции примет «Монпелье».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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