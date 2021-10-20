Агент Головина рассказал о восстановлении российского футболиста

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении игрока. По его словам, россиянин набирает необходимые кондиции.

3 октября в поединке Лиги 1 с «Бордо» (3:0) Головин получил травму. Полузащитника заменили на 57-й минуте. Из-за повреждения игрок пока не готов помочь команде в матче Лиги Европы с ПСВ, который состоится 21 октября в Нидерландах.

«Он чувствует себя хорошо, но одна тренировка в общей группе — это слишком мало, нужно набрать кондиции. По решению тренерского и медицинского штаба Саша остался в Монако и будет готовиться к следующей игре чемпионата», — цитирует Клюева ТАСС.

Скорее всего, Головин восстановится к 24 октября, когда «Монако» в чемпионате Франции примет «Монпелье».