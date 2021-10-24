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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин остался на скамейке для запасных на матч «Монако» с «Монпелье»

24 Октября 2021 • 17:16 Комментировать
Монако
...
Монпелье
1.45 4.70 6.70
Через 0 ч. 28 мин.

Вчера стало известно, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин полностью восстановился от повреждения, полученного игроком месяц назад в поединке внутреннего первенства.

Вернувшись к занятиям в основную группу команды, футболист также был включен в заявку «Монако» на матч с «Монпелье». Однако, Головин пока не готов выдерживать ритм в течение всех 90 минут.

Таким образом, главный тренер французов Нико Ковач оставил хавбека сборной России на скамейке для запасных. Но, не исключено, что Головин появится во втором тайме на замену.

Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет проводиться на сайте Liveresult.ru


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Монпелье Александр Головин
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Идет 67 минута Ренн 0:0 Страсбург 1.98 3.55 3.9
Идет 66 минута Реймс 1:1 Труа 2.14 3.45 3.55
24.10  18:00 Монако ... Монпелье 1.5 4.7 6.2
24.10  21:45 Марсель ... ПСЖ 4.5 4.1 1.75
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