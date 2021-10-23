Головин восстановился от травмы и может быть задействован в ближайшем матче «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отправился в лазарет около месяца назад, когда в одном из поединков внутреннего первенства Франции повредил пах. Как итог, игроку даже пришлось пропустить матчи сборной России в отборе на чемпионат мира.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», Головин уже вернулся к тренировочным занятиям в основной группе французской командs. Агент футболиста Александр Клюев заявил, что россиянин точно попадет в заявку «Монако» на игру с «Монпелье» в рамках Лиги 1, которая запланирована на воскресенье, 24 октября.

Вполне возможно, что Головин будет вызван Валерием Карпиным и на решающие поединки квалификации за путевку на мундиаль.