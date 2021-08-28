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«Ницца» усилилась капитаном «Монпелье» официально

28 Августа 2021 • 18:24 Комментировать
Лилль
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Монпелье
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Через 21 ч. 31 мин.
Энди Делор, теперь уже экс-капитан «Монпелье», сменил клубные цвета в последние дни трансферного окна.

29-летний алжирский форвард изъявил желание поработать с Кристофом Галтье, сумевшим в прошлом сезоне привести «Лилль» к завоеванию золотых медалей в Лиге 1. Отныне Энди Делор будет выступать с эмблемой «Ниццы» на груди. Трансфер форварда подтверждает официальный аккаунт «красно-чёрных» в «Твиттере».

 

 

Известно, что алжирец заключил со своим новым работодателем соглашение сроком на три сезона с опцией годичной пролонгации.

В трёх поединках текущего чемпионата Франции Делор успел отличиться двумя голами и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Монпелье Энди Делор Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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