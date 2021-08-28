Энди Делор, теперь уже экс-капитан «Монпелье», сменил клубные цвета в последние дни трансферного окна.

29-летний алжирский форвард изъявил желание поработать с Кристофом Галтье, сумевшим в прошлом сезоне привести «Лилль» к завоеванию золотых медалей в Лиге 1. Отныне Энди Делор будет выступать с эмблемой «Ниццы» на груди. Трансфер форварда подтверждает официальный аккаунт «красно-чёрных» в «Твиттере».

Andy Delort est niçois ! pic.twitter.com/9Kc3qoUtAI — OGC Nice (@ogcnice) August 28, 2021

Известно, что алжирец заключил со своим новым работодателем соглашение сроком на три сезона с опцией годичной пролонгации.

В трёх поединках текущего чемпионата Франции Делор успел отличиться двумя голами и ассистом.