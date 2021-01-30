Фавре может заменить Виллаш-Боаша в «Марселе»

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30 Января 2021, 09:42,
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Швейцарский специалист Люсьен Фавре, ранее тренировавший дортмундскую «Боруссию», может трудоустроиться в чемпионате Франции.
Согласно информации издания Le10sport, предложить работу 63-летнему тренеру может «Марсель». Руководство провансальского клуба рассматривает Фавре в качестве замены Андре Виллаш-Боашу. Португалец намерен покинуть клуб по завершении сезона.
В текущем розыгрыше Лиги 1 «Марсель» провел 20 поединков. Команда набрала 32 балла и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.
Следующий матч провансальцы проведут на своем поле против «Ренна».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марсель, Андре Виллаш-Боаш, Люсьен Фавре