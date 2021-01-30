Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фавре может заменить Виллаш-Боаша в «Марселе»

30 Января 2021, 09:42,

Global Look Press

Швейцарский специалист Люсьен Фавре, ранее тренировавший дортмундскую «Боруссию», может трудоустроиться в чемпионате Франции.

Согласно информации издания Le10sport, предложить работу 63-летнему тренеру может «Марсель». Руководство провансальского клуба рассматривает Фавре в качестве замены Андре Виллаш-Боашу. Португалец намерен покинуть клуб по завершении сезона.

В текущем розыгрыше Лиги 1 «Марсель» провел 20 поединков. Команда набрала 32 балла и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Следующий матч провансальцы проведут на своем поле против «Ренна».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Андре Виллаш-Боаш, Люсьен Фавре
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола