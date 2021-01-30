Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Матч между «Марселем» и «Ренном» перенесён из-за нападения фанатов на базу хозяев

30 Января 2021, 20:48,

Global Look Press

Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ренном», который должен был состояться сегодня, перенесён.

Как сообщает пресс-служба Лиги 1, причиной переноса является нападение болельщиков «Марселя» на базу клуба. Напомним, что в результате действий фанатов начался пожар, около базы загорелось дерево.

Дата переноса не уточняется, о ней станет известно позднее.

Отметим, что «Марсель» проиграл четыре матча подряд. Несмотря на хороший старт, подопечные Виллаша-Боаша опустились уже на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставание от лидирующего «Лиона» составляет четырнадцать зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Ренн
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