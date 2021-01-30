Матч между «Марселем» и «Ренном» перенесён из-за нападения фанатов на базу хозяев

Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ренном», который должен был состояться сегодня, перенесён.

Как сообщает пресс-служба Лиги 1, причиной переноса является нападение болельщиков «Марселя» на базу клуба. Напомним, что в результате действий фанатов начался пожар, около базы загорелось дерево.

Дата переноса не уточняется, о ней станет известно позднее.

Отметим, что «Марсель» проиграл четыре матча подряд. Несмотря на хороший старт, подопечные Виллаша-Боаша опустились уже на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставание от лидирующего «Лиона» составляет четырнадцать зачетных баллов.