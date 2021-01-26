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Сансон сменил «Марсель» на «Астон Виллу»

26 Января 2021, 20:55,

Global Look Press

«Астон Вилла» объявила о подписании контракта с полузащитником «Марселя» Морганом Сансоном. 26-летний французский футболист переехал в Бирмингем до лета 2025 года.

Бывший игрок «Ле Мана» и «Монпелье» провел в «Марселе» три года и принес клубной казне 16 млн евро. Сансон забил два гола в 12 официальных поединках сезона 2020/21.

Интерес к французскому футболисту неоднократно проявлял «Зенит», но Сансон не высказывал желания уезжать в российскую Премьер-лигу.

Морган Сансон в своё время отыграл 10 матчей за молодёжную сборную Франции, но в национальной команде не выступал.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Марсель, Трансферы футбола - зима 2021, Астон Вилла, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Морган Сансон
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