Сансон сменил «Марсель» на «Астон Виллу»

«Астон Вилла» объявила о подписании контракта с полузащитником «Марселя» Морганом Сансоном. 26-летний французский футболист переехал в Бирмингем до лета 2025 года.

Бывший игрок «Ле Мана» и «Монпелье» провел в «Марселе» три года и принес клубной казне 16 млн евро. Сансон забил два гола в 12 официальных поединках сезона 2020/21.

Интерес к французскому футболисту неоднократно проявлял «Зенит», но Сансон не высказывал желания уезжать в российскую Премьер-лигу.

Морган Сансон в своё время отыграл 10 матчей за молодёжную сборную Франции, но в национальной команде не выступал.