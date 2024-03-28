«Барселона» получила ответ по апелляции на дисквалификацию Хави

Каталонская «Барселона» попыталась оспорить дисквалификацию наставника команды Хави Эрнандеса. Как сообщает Sport.es, «сине-гранатовые» подали апелляцию, которая была отклонена.

Таким образом, двухматчевый бан специалиста остается в силе. Эрнандес пропустит предстоящие поединки «Барселоны» против «Лас-Пальмаса» и «Кадиса».

Напомним, что тренер был удален по ходу матча 29-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».

После 29 туров Ла Лиги каталонский коллектив набрал 64 балла и занимает второе место в турнирной таблице.

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