Тренер «Барселоны» Хави подал в суд

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес подал в суд на журналиста El Pais и Cadena Ser Мануэля Жабуа, об этом рапортует Relevo.

Как стало известно источнику, журналист обвинил испанского тренера в проявлении грубости в свой адрес. Жабуа заявлял, что получал нелицеприятные сообщения от Хави. Эрнандес, в свою очередь, назвал эти обвинения ложью и обратился в суд.

Ранее сообщалось, что Хави покинет «сине-гранатовых» по окончании текущего сезона.

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 64 балла и занимает второе место в таблице. Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на восемь очков.