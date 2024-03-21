Названы самые дорогие игроки Ла Лиги, Педри выпал из топ-7

На страницах Transfermarkt обновились ценники некоторых игроков, которые выступают в испанской Ла Лиге. Если говорить о самых дорогих футболистах чемпионата Испании, то в верхней части списка изменений не произошло. Стоит отметить лишь тот факт, что Педри потерял в ценнике 10 миллионов евро и опустился на восьмое место, его теперь оценивают в 80 миллионов евро.

В топ-7 самых дорогих в Ла Лиге входят такие игроки: Джуд Беллингем (180 млн евро), Винисиус Жуниор (150), Родриго (100), Федерико Вальверде (100), Эдуардо Камавинга (90), Орельен Тчуамени (90), Гави (90).

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