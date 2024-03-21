Защитник «Барселоны» подорожал на 1566%

В четверг на страницах портала Transfermarkt были обновлены ценники некоторых игроков, выступающих в чемпионате Испании. Самым подорожавшим оказался защитник «Барселоны» Пау Кубарси. Если раньше его оценивали в 1,5 миллиона евро, то теперь – в 25 миллионов! Кубарси, который стал регулярно играть, подорожал на 1566,7%!

Второе место в рейтинге самых подорожавших игроков Ла Лиги по итогам последнего обновления занял Саму Омородион. Форвард «Алавеса» подорожал на 20 миллионов и теперь оценивается в 40 миллионов евро.

Тройку замыкают Ламин Ямаль (новый ценник – 75 млн евро) из «Барселоны» и Браим Диас (35 млн евро) из «Реала». Оба игрока подорожали на 20 миллионов.