6 из 7 самых подешевевших игроков Ла Лиги – из «Барселоны»

Специалисты портала Transfermarkt переоценили некоторых футболистов из клубов Ла Лиги. Статус самых подешевевших разделили семь игроков – каждый из них потерял в оценочной стоимости 10 миллионов евро. Любопытно, что шесть из семи этих футболистов представляют «Барселону». Также здесь есть Наукаэль Молина из мадридского «Атлетико». Список приводим ниже.

Педри (новый ценник – 80 млн евро), Френки де Йонг (70), Жюль Кунде (50), Алехандро Бальде (40), Ноэль Молина (35), Жоау Канселу, Жоау Фелиш (по 30).

На текущий момент первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Реал», второе – «Барселона».

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