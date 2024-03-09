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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» проявляет интерес к двум игрокам «Шахтёра»

09 Марта 2024 • 09:31 Комментировать
Жирона
...
Осасуна
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Через 12 ч. 58 мин.

Испанская «Жирона» хочет укрепить состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает Esport3, каталонский клуб интересуется игроками «Шахтёра» Георгием Судаковым и Артёмом Бондаренко. Они рассматривает возможность подписания украинцев по окончании сезона.

По информации СМИ, на Судакова также претендуют итальянские команды «Ювентус» и «Наполи».

Стоит напомнить, что на данный момент за «Жирону» выступают два игрока сборной Украины – хавбек Виктор Цыганков и нападающий Артём Довбик.

«Жирона» после 27 туров в чемпионате Испании располагается на третьей позиции турнирной таблицы. Коллектив Мичела заработал 59 баллов.

 


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