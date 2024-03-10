«Жирона» снова вторая после победы над «Осасуной»

В 28-м туре чемпионата Испании засбоившая «Жирона» принимала набравших ход середняков из «Осасуны». У каталонцев был перевес в контроле мяча и точности ударов. В дебюте Артём Довбик отправил мяч в сетку ворот, но из явного офсайда. Вскоре Виктор Цыганков отдал передачу на Кристиану Порту, который с угла вратарской был точен. До заключительной десятиминутки команды создавали полумоменты, но до голевых ударов дело не дошло. Затем Кристиан Стуани вывалился один на один с голкипером, но форварда подвела техника, в итоге промах. Алеш Гарсия идеально сыграл под удар Савио, который с левой части штрафной удвоил перевес.

«Жирона» потеснила «Барселону» со второго места. Отставание от «Реала» составляет четыре очка. «Осасуна» - десятая.