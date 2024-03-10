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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» снова вторая после победы над «Осасуной»

10 Марта 2024 • 00:59 Комментировать
Жирона
2:0
Осасуна
окончен

В 28-м туре чемпионата Испании засбоившая «Жирона» принимала набравших ход середняков из «Осасуны». У каталонцев был перевес в контроле мяча и точности ударов. В дебюте Артём Довбик отправил мяч в сетку ворот, но из явного офсайда. Вскоре Виктор Цыганков отдал передачу на Кристиану Порту, который с угла вратарской был точен. До заключительной десятиминутки команды создавали полумоменты, но до голевых ударов дело не дошло. Затем Кристиан Стуани вывалился один на один с голкипером, но форварда подвела техника, в итоге промах. Алеш Гарсия идеально сыграл под удар Савио, который с левой части штрафной удвоил перевес.

«Жирона» потеснила «Барселону» со второго места. Отставание от «Реала» составляет четыре очка. «Осасуна» - десятая.

Протокол игры  
Жирона2:0Осасуна
(1:0) Порту Кристиан13'  
(2:0) Савио III86'  
Гассанига ПаулоГарсия Эрик  58'Давид ЛопесБлинд ДэйлиГутьеррес МигельМартин Иван  35' 90' (Торре Пабло ( 90') Гарсия АлешЦыганков Виктор 64' (Коуто Ян ( 64') Порту Кристиан  68' 80' (Стуани Кристиан ( 80') Савио III 90' (Гарсия Джастин ( 90') Довбик Артём 80' (Солис Джон ( 80')
Запасные: Хуанпе ХуанХуан Карлос МартинМартинес АрнауФуйдиас ТониФернандес Валери
Эррера СерхиоУнаи ГарсияКатена АлехандроЭррандо Хорхе  45'Аресо Хесус  72' 88' (Арнаис Хосе ( 88') Монкайола ХонТорро Лукас 70' (Гомес Мойсес ( 70') Орос АймарМохика ХоанГарсия Рубен 70' (Гарсия Рауль ( 70') Будимир Анте 88' (Ибаньес Пабло ( 88')
Запасные: Аргибиде Гоньи ИньигоКруз ХуанВаленсия ПаблоАйтор ФернандесМуньос Икер
09 марта. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Жирона

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