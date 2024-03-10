«Жирона» снова вторая после победы над «Осасуной»

В 28-м туре чемпионата Испании засбоившая «Жирона» принимала набравших ход середняков из «Осасуны». У каталонцев был перевес в контроле мяча и точности ударов. В дебюте Артём Довбик отправил мяч в сетку ворот, но из явного офсайда. Вскоре Виктор Цыганков отдал передачу на Кристиану Порту, который с угла вратарской был точен. До заключительной десятиминутки команды создавали полумоменты, но до голевых ударов дело не дошло. Затем Кристиан Стуани вывалился один на один с голкипером, но форварда подвела техника, в итоге промах. Алеш Гарсия идеально сыграл под удар Савио, который с левой части штрафной удвоил перевес.
«Жирона» потеснила «Барселону» со второго места. Отставание от «Реала» составляет четыре очка. «Осасуна» - десятая.
Протокол игры
|(1:0) Порту Кристиан13'
|(2:0) Савио III86'
Гассанига Пауло•Гарсия Эрик• 58'Давид Лопес•Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель•Мартин Иван 35'90' (Торре Пабло (90') •Гарсия Алеш•Цыганков Виктор64' (Коуто Ян (64') •Порту Кристиан 68'80' (Стуани Кристиан (80') •Савио III90' (Гарсия Джастин (90') •Довбик Артём80' (Солис Джон (80')
Эррера Серхио•Унаи Гарсия•Катена Алехандро•Эррандо Хорхе• 45'Аресо Хесус 72'88' (Арнаис Хосе (88') •Монкайола Хон•Торро Лукас70' (Гомес Мойсес (70') •Орос Аймар•Мохика Хоан•Гарсия Рубен70' (Гарсия Рауль (70') •Будимир Анте88' (Ибаньес Пабло (88')
09 марта. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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