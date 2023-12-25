​Стало известно, почему на самом деле освистали Серхио Рамоса на стадионе «Атлетико»

Мы уже сообщали о том, что в предыдущем матче «Севильи» в рамках чемпионата Серхио Рамоса освистали на стадионе мадридского «Атлетико». Первоначально казалось, что это случилось спонтанно, но при изучении видеозаписи вскрылся любопытный факт, который и вывел поклонников «Атлетико» из равновесия.

Дело в том, что выходя на поле, Рамос, скорее всего намеренно, пробежался по эмблеме «Атлетико», хотя мог и не делать этого - было множество других путей выхода на поле.

Напомним, что шестнадцать лет своей футбольной карьеры Рамос посвятил мадридскому «Реалу» - злейшему врагу мадридского «Атлетико».