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​Стало известно, почему на самом деле освистали Серхио Рамоса на стадионе «Атлетико»

25 Декабря 2023 • 04:03 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что в предыдущем матче «Севильи» в рамках чемпионата Серхио Рамоса освистали на стадионе мадридского «Атлетико». Первоначально казалось, что это случилось спонтанно, но при изучении видеозаписи вскрылся любопытный факт, который и вывел поклонников «Атлетико» из равновесия.

Дело в том, что выходя на поле, Рамос, скорее всего намеренно, пробежался по эмблеме «Атлетико», хотя мог и не делать этого - было множество других путей выхода на поле.

Напомним, что шестнадцать лет своей футбольной карьеры Рамос посвятил мадридскому «Реалу» - злейшему врагу мадридского «Атлетико».


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Севилья Серхио Рамос ещё теги
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