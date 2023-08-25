​Касильяс возмущён словами Рубиалеса

Ожидалось, что на пятничной пресс-конференции Луис Рубиалес объявит об уходе в отставку с должности президента Королевской испанской футбольной федерации. Тем не менее, функционер объявил, что уходить не собирается. Комментарий на этот счёт дал бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс.

«Позорище», - написал Касильяс в социальных сетях, выражая своё возмущение.

Напомним, что ранее Луис Рубиалес столкнутся с критикой. Он поцеловал футболистку в губы во время церемонии награждения женской сборной Испании после победы на чемпионате мира. В финале испанки обыграли Англию со счётом 1:0.