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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Касильяс возмущён словами Рубиалеса

25 Августа 2023 • 14:33 Комментировать

Ожидалось, что на пятничной пресс-конференции Луис Рубиалес объявит об уходе в отставку с должности президента Королевской испанской футбольной федерации. Тем не менее, функционер объявил, что уходить не собирается. Комментарий на этот счёт дал бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс.

«Позорище», - написал Касильяс в социальных сетях, выражая своё возмущение.

Напомним, что ранее Луис Рубиалес столкнутся с критикой. Он поцеловал футболистку в губы во время церемонии награждения женской сборной Испании после победы на чемпионате мира. В финале испанки обыграли Англию со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Икер Касильяс Луис Рубиалес
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