​Рубиалес не подаёт в отставку, информация не подтвердилась

Луис Рубиалес не подаёт в отставку с должности президента Королевской испанской федерации футбола. Информация, которая ранее появилась в прессе, не подтвердилась.

Напомним, что ранее Рубиалес столкнулся с критикой из-за поцелуя футболистки в губы во время церемонии награждения женской сборной Испании после победы на чемпионате мира.

«Я был не прав. Но достаточно ли это серьёзно для того, чтобы я ушёл? Я не собираюсь уходить в отставку», - сказал Рубиалес на пресс-конференции.

В ходе общения с журналистами Рубиалес ещё несколько раз подчеркнул, что в отставку уходить не планирует.