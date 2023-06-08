В прошедшем матче между «Виссел Кобе» и «Барселоной» произошел любопытный эпизод с участием бывшего игрока клуба Андреса Иньесты и восходящей звезды команды - Гави. Они пообщались друг с другом еще до матча, а после игры Иньеста попросил у Гави футболку. Как оказалось, таким образом Иньеста выполнял желание своих детей.

- Дай мне ее, а то мои дети убьют меня, - сказал Иньеста Гави.

Любопытно, что с Иньестой чаще отождествляет себя другой молодой игрок «Барселоны», Педри, который даже выступает под номером Иньесты - однако, поди ж ты, детишки хотят именно футболку Гави.