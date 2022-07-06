Педри получит в «Барселону» футболку с номером Иньесты

Полузащитник «Барселоны» Педри начнет следующий сезон в футболке под номером «8». Раньше под этим номеров за каталонский клуб выступал Андрес Иньеста.

В середине прошлого сезона Педри неоднократно заявлял, что хотел бы играть в футболке с номером легендарного полузащитника «Барсы», но тогда она была занята Дани Алвесом.

«Эту футболку носили великие люди, очень особенные люди, особенно для меня, такие как Иньеста или Христо Стоичков… это люди, которые много сделали для этого клуба», - сказал Алвес после завершения этого сезона.

Теперь и у Педри появился шанс вписать свое имя в историю каталонского клуба.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.