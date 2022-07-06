Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри получит в «Барселону» футболку с номером Иньесты

06 Июля 2022 • 13:01 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Педри начнет следующий сезон в футболке под номером «8». Раньше под этим номеров за каталонский клуб выступал Андрес Иньеста.

В середине прошлого сезона Педри неоднократно заявлял, что хотел бы играть в футболке с номером легендарного полузащитника «Барсы», но тогда она была занята Дани Алвесом.

«Эту футболку носили великие люди, очень особенные люди, особенно для меня, такие как Иньеста или Христо Стоичков… это люди, которые много сделали для этого клуба», - сказал Алвес после завершения этого сезона.

Теперь и у Педри появился шанс вписать свое имя в историю каталонского клуба.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не может договориться с «Лидсом» по трансферу Рафиньи
13:09 · Испания. Ла Лига
Фигу – о Бэйле: «Нельзя забывать о том, что он сделал для «Реала»
13:01 · Испания. Ла Лига
Педри получит в «Барселону» футболку с номером Иньесты
12:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не уверена в платежеспособности «Барселоны» по трансферу Левандовски
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» озвучила свои условия «МЮ» по трансферу де Йонга
11:59 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» уверены, что Бускетс покинет клуб в конце сезона
11:49 · Испания. Ла Лига
«Бавария» нашла нового нападающего
11:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назвала ещё одну трансферную цель
11:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски готов бойкотировать тренировки «Баварии»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать Данджума – Мойес против
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение по Марко Асенсио
09:51 · Германия. Бундеслига
«Реал» рассматривает варианты приобретения Гнабри
09:49 · Германия. Бундеслига
Левандовски продолжает давить на «Баварию», чтобы та отпустила его в «Барселону»
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» установил дедлайн «Барселоне» по трансферу Рафиньи
09:03 · Испания. Ла Лига
Тринкан близок к переходу в португальский «Спортинг»
Все новости
Рекомендуем