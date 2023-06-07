Лионель Месси ушёл из «ПСЖ». Где продолжит карьеру звёздный аргентинец, пока непонятно. В какой-то момент казалось, что Месси выберет «Аль-Хиляль», потом фаворитом стала «Барселона», а теперь многое указывает на «Интер Майами».

Между тем, в программе El Larguero на Cadena SER была озвучена информация о том, что Месси через своего отца и агента Хорхе просил «Аль-Хиляль» и «Интер Майами» о помощи. Аргентинец просил эти клубы помочь ему с возвращением в «Барселону».

В чём именно заключалась просьба Месси, не уточняется. Предположительно Лео хотел подписать контракт с одним из этих клубов, а затем уйти в «Барселону» на правах аренды. Вероятно, это дало бы больше шансов каталонцам в финансовом плане.

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