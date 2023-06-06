Лионель Месси в ближайшие недели может вернуться в родную «Барселону». Как стало известно испанскому изданию Sport, 35-летний аргентинец был бы готов играть за каталонский клуб даже бесплатно. Впрочем, зарегистрировать игрока с нулевым окладом невозможно – минимальная зарплата в Ла Лиге регламентировала и составляет 200 тысяч евро в год. Месси готов пойти на это, утверждает источник.

При этом отмечается, что сама Ла Лига и тормозит процесс. Существует комитет, который оценивает зарплату Месси в 25 миллионов евро (четверть от его последней зарплаты в Испании). Даже если «Барселона» предложит Лео 200 тысяч евро в год, этот комитет закладывает в расчёт 25 миллионов. Вот такая странная ситуация.

Отец Месси раскрыл имя клуба, где хочет играть Лео

Apple и Adidas помогли сделать предложение Месси – раскрыты детали