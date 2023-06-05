Почему союз Месси и «ПСЖ» провалился

«ПСЖ» на днях объявил об уходе Лионеля Месси. Нельзя сказать, что аргентинец был прямо плох в течение двух сезонов во Франции, но от него определённо ждали большего. В Париже явно надеялись, что с Месси у команды будет больше шансов выиграть Лигу чемпионов, однако в этих двух сезонах путь «ПСЖ» в сильнейшем клубном турнире континента завершался уже на стадии 1/8 финала. Почему же союз Месси и «ПСЖ» провалился? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается выделить основные причины.

Не тот, кто меняет клубы

Есть футболисты, которые спокойно меняют клубы и даже ищут в этом какой-то новый вызов. Но есть и те, кто предпочитают выступать в одной и той же команде. Нельзя сказать, что какой-то из этих подходов правильный, а какой-то – нет. Всё зависит от личностных качеств конкретного человека. Месси явно относится ко второй категории – он долгие годы выступал за родную «Барселону» и не был готов к резким переменам. В 33 года уже не так просто выходить из зоны комфорта, особенно когда тебе приходится адаптироваться не просто к новой команде, а к новой стране и культуре.

После переезда в Париж Месси определённо находился не в своей тарелке. До конца 2021 года звёздному аргентинцу удалось отметиться только шестью голами и пятью голевыми передачами в 16 матчах за «ПСЖ». При этом от Месси после трансфера ожидали голевых феерий, учитывая превосходство «ПСЖ» на внутренней арене. Но Месси блистал лишь фрагментарно, и злопыхатели не упускали возможности покритиковать статусного футболиста.

Отсутствие связи с клубом и фанатами

Время шло, но Месси в Париже продолжал выглядеть отчуждённым. Есть ощущение, что даже за два года в «ПСЖ» аргентинцу так и не удалось полноценно адаптироваться к команде и быту. У Лионеля определённо не было прочной связи с клубом. Это подтверждает тот факт, что как только тренерский штаб предоставлял игрокам парочку выходных, Месси сразу же отправлялся проводить время в Барселоне. Недавно Лео и вовсе угодил в скандал, отправившись в Саудовскую Аравию без разрешения. Пришлось извиняться и объяснять – футболист думал, что у команды будут выходные дни. Месси отстранили на две недели, но после извинений его вернули в обойму на неделю раньше.

Также можно вспомнить конец прошлого года. После триумфа на чемпионате мира со сборной Аргентины Лионель Месси взял две недели отпуска. На этом фоне Килиан Мбаппе почти сразу после финала мундиаля вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Конечно, Мбаппе ещё молод, а Месси уже не нужно ничего никому доказывать. Но эта ситуация лишний раз показала, что в Париже Месси не собирается выпрыгивать из штанов и прилагать больше усилий, чем требуется. По итогу после празднований и отпуска Лео выступал слабо, в том числе в важнейших матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

У Месси не было связи не только с клубом, но и с фанатами. Они чувствовали, что аргентинец не собирается рвать жилы за «ПСЖ», и стали выражать своё недовольство. С трибун «Парк де Пренс» во второй части завершившегося сезона регулярно доносился свист в адрес Лионеля.

«ПСЖ» взял себя в заложники

В том, что союз «ПСЖ» и Лионеля Месси стал провальным, виноват и клуб. Гранд Лиги 1 взял себя в заложники, когда решил добавить Месси в атаку к уже имеющимся Мбаппе и Неймару. Наличие сразу трёх звёздных нападающих ограничивает тренера в выборе игровой схемы и тактики. Что бы ни случилось, Месси, Неймар и Мбаппе должны быть в составе. При этом от этой тройки форвардов сложно требовать вести прессинг или какие-то другие действия оборонительного характера, когда нужно бегать без мяча. «ПСЖ» оказался разбалансирован. И если в Лиге 1 это не так остро сказывалось, ведь серьёзных конкурентов во Франции у парижан нет, то в важных матчах Лиги чемпионов отсутствие тактической гибкости делало положение «ПСЖ» чуть ли не безнадёжным.

При таком дисбалансе у «ПСЖ» не было больших шансов ни против «Реала» в 2022 году, ни против «Баварии» в 2023 году. Руководителям в Париже важно извлечь урок и перестроить команду. А что будет делать Месси, узнаем уже очень скоро.

Александр Тихий