«Мбаппе в «Реале», а Месси - в «Барселоне»: Симеоне назвал фантастический сценарий для Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о будущем звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Вижу ли я Мбаппе в «Реале»? Да. «Реал» всегда подписывает лучших. Если бы Мбаппе играл за «Реал», а Месси – за «Барселону», то это было бы чем-то фантастическим для Ла Лиги», - сказал Симеоне в ходе интервью для Cope.

Стоит сказать, что трансфер Мбаппе в «Реал» ожидался ещё в прошлом году. Впрочем, тогда талантливый нападающий принял решение о продлении контракта с «ПСЖ». С тех пор слухи продолжают связывать Килиана с мадридским грандом.

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