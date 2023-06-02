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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мбаппе в «Реале», а Месси - в «Барселоне»: Симеоне назвал фантастический сценарий для Ла Лиги

02 Июня 2023 • 16:33 Комментировать (1)

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о будущем звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Вижу ли я Мбаппе в «Реале»? Да. «Реал» всегда подписывает лучших. Если бы Мбаппе играл за «Реал», а Месси – за «Барселону», то это было бы чем-то фантастическим для Ла Лиги», - сказал Симеоне в ходе интервью для Cope.

Стоит сказать, что трансфер Мбаппе в «Реал» ожидался ещё в прошлом году. Впрочем, тогда талантливый нападающий принял решение о продлении контракта с «ПСЖ». С тех пор слухи продолжают связывать Килиана с мадридским грандом.

Симеоне: «Если ты занимаешься сексом четыре раза в месяц, то ты не смог бы играть у меня в команде»

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Июня 2023 в 17:50
ай предостериженье реальным поцанам.. мбапа - модьЪяришко.. ганице ево и в шею, и в хвосц, и в аслиную гриву.. А-ха-ха-ха! )))
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