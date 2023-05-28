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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави, Иньеста и Бускетс могут снова сыграть вместе

28 Мая 2023 • 15:39 Комментировать

Во вторник, 6 июня, состоится товарищеский матч между «Барселоной» и японским «Виссел Кобе». Как сообщает Mundo Deportivo, по ходу игры в средней линии каталонской команды может образоваться связка Хави – Андрес Иньеста – Серхио Бускетс. Такая возможность остаётся открытой.

Хави в настоящий момент является главным тренером «Барселоны». Бускетс по завершению сезона уходит из каталонского клуба, о чём уже было объявлено. Что до Иньесты, то он покидает «Виссел Кобе» - об этом тоже объявляли.

Ранее Иньеста говорил о желании в будущем вернуться в «Барселону» в какой-либо роли.

Назван возможный следующий клуб Иньесты

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Барселона Андрес Иньеста Хави Эрнандес Серхио Бускетс Виссел Кобе
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