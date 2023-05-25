Иньеста заявил о желании вернуться в «Барселону»

Андрес Иньеста покидает японский клуб «Виссел Кобе», о чём уже было официально объявлено. 39-летний футболист дал комментарий по поводу своих планов на будущее. Иньеста снова сообщил о желании оказаться в «Барселоне» в какой-либо роли.

«Как я уже говорил много раз, я бы хотел вернуться в «Барселону» на каком-то этапе своей жизни. Но сейчас я думаю, что до этого далеко. Я хочу продолжать играть в футбол.

Надеюсь, что Хави будет тренировать ещё долгие годы, это было бы отлично для футбола», - сказал Иньеста, чьи слова приводит на своих страницах портал Goal.

Напомним, что Андрес Иньеста покинул «Барселону» летом 2018 года.