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Испания. Сегунда

Назван возможный следующий клуб Иньесты

25 Мая 2023 • 19:58 Комментировать

Андрес Иньеста уходит из японского «Виссел Кобе», о чём уже было объявлено. 39-летний полузащитник подчеркнул намерение продолжать футбольную карьеру. Как сообщает TodoFichajes, пригласить Иньесту в свои ряды может попытаться «Альбасете».

Стоит сказать, что в своё время Иньеста тренировался в школе «Альбасете», прежде чем перейти в академию «Барселоны» в далёком 1996 году. Андрес никогда не скрывал своего желания поиграть в команде детства.

В настоящий момент «Альбасете» выступает в Сегунде. Команда занимает шестое место и будет бороться за повышение в классе до топ-дивизиона в плей-офф.

Иньеста заявил о желании вернуться в «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
Альбасете Андрес Иньеста
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