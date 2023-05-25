Назван возможный следующий клуб Иньесты

Андрес Иньеста уходит из японского «Виссел Кобе», о чём уже было объявлено. 39-летний полузащитник подчеркнул намерение продолжать футбольную карьеру. Как сообщает TodoFichajes, пригласить Иньесту в свои ряды может попытаться «Альбасете».

Стоит сказать, что в своё время Иньеста тренировался в школе «Альбасете», прежде чем перейти в академию «Барселоны» в далёком 1996 году. Андрес никогда не скрывал своего желания поиграть в команде детства.

В настоящий момент «Альбасете» выступает в Сегунде. Команда занимает шестое место и будет бороться за повышение в классе до топ-дивизиона в плей-офф.

Иньеста заявил о желании вернуться в «Барселону»