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Чемпионат Испании. Ла Лига

Девушка Клюйверта пострадала, когда грабители ворвались в дом футболиста

25 Мая 2023 • 19:32 Комментировать
Мальорка
...
Валенсия
1 3.20 X 3.00 2 2.50
Через 0 ч. 23 мин.

Нападающий «Валенсии» Джастин Клюйверт подвергся ограблению.

Как стало известно ABC, дом 24-летнего футболиста в Испании был ограблен тремя неизвестными. Сообщается, что в момент нападения пострадала девушка игрока, которая только вернулась домой после прогулки с собакой и отключила сигнализацию.

Источник отмечает, что грабители забрали различные украшения и одержу в общей сложности на сумму примерно в 16 тысяч евро. Сам футболист сейчас находится в расположении команды.

Сегодня, 25 мая, «Валенсия» сыграет в гостях с «Мальоркой» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Джастин Клюйверт
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МАЛЬОРКА ВАЛЕНСИЯ
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