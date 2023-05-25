Девушка Клюйверта пострадала, когда грабители ворвались в дом футболиста

Нападающий «Валенсии» Джастин Клюйверт подвергся ограблению.

Как стало известно ABC, дом 24-летнего футболиста в Испании был ограблен тремя неизвестными. Сообщается, что в момент нападения пострадала девушка игрока, которая только вернулась домой после прогулки с собакой и отключила сигнализацию.

Источник отмечает, что грабители забрали различные украшения и одержу в общей сложности на сумму примерно в 16 тысяч евро. Сам футболист сейчас находится в расположении команды.

Сегодня, 25 мая, «Валенсия» сыграет в гостях с «Мальоркой» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.