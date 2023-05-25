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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два удара за матч и один гол: «Мальорка» обыграла «Валенсию»

25 Мая 2023 • 22:28 Комментировать
Мальорка
1:0
Валенсия
окончен

В чемпионате Испании подходит к концу 36-й тур. «Мальорка» играла против мотивированной «Валенсии», которая пока не избежала риска вылететь в Сегунду. Гости намного чаще обостряли игру, но пропустили первыми в середине второго тайма. После подачи Ведат Мурики из пределов вратарской метко пробил головой. Гости нанесли десяток ударов по воротам, но так и не отличились, соперник же имел только два момента и победил (1:0).

«Мальорка» делит 10-е место, «Валенсия» - 13-е, а зона вылета всего в двух очках.

Протокол игры  
Мальорка1:0Валенсия
(1:0) Мурики Ведат64'  
Райкович ПредрагХаджикадунич Деннис 76' (Ману Морланес ( 76') Вальент МартинКопете ХосеМаффео ПаблоКан-Ин Ли  12' 84' (Гайя Хосеп ( 84') Баба ИддрисуРодригес Даниэль  39' 84' (Санчес Антонио ( 84'  90') Кадевере Тино  8' 65' (Пратс Абдон ( 65') Дьедью Амат 46' (Коста Хауме ( 46') Мурики Ведат
Запасные: Miquel LlabresРикельме ЛеонардоГренье КлеманАнхель ЛуисГонсалес ДжованниГрейф ДоминикМаркос Фернандез
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 84' (Фулкье Димитри ( 84') Дьякаби МуктарГабриэль ПаулистаГайя ХосеГерра ХавьерНико Гонсалес 66' (Клюйверт Джастин ( 66') Ногуэроль Диего Лопес 66' (Кастильехо Самуэль ( 66') Алмейда Андре IVЛино Сэмуел 75' (Кавани Эдинсон ( 75'  83') Дуро Уго 75' (Мари Альберто ( 75'  90')
Запасные: Лато ТониВаскес ХесусFran PerezХауме ДоменекОзкаджар ДженкМориба ИлайксГильямон Уго
25 мая.

 

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