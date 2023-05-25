Два удара за матч и один гол: «Мальорка» обыграла «Валенсию»

В чемпионате Испании подходит к концу 36-й тур. «Мальорка» играла против мотивированной «Валенсии», которая пока не избежала риска вылететь в Сегунду. Гости намного чаще обостряли игру, но пропустили первыми в середине второго тайма. После подачи Ведат Мурики из пределов вратарской метко пробил головой. Гости нанесли десяток ударов по воротам, но так и не отличились, соперник же имел только два момента и победил (1:0).

«Мальорка» делит 10-е место, «Валенсия» - 13-е, а зона вылета всего в двух очках.