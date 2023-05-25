Два удара за матч и один гол: «Мальорка» обыграла «Валенсию»

В чемпионате Испании подходит к концу 36-й тур. «Мальорка» играла против мотивированной «Валенсии», которая пока не избежала риска вылететь в Сегунду. Гости намного чаще обостряли игру, но пропустили первыми в середине второго тайма. После подачи Ведат Мурики из пределов вратарской метко пробил головой. Гости нанесли десяток ударов по воротам, но так и не отличились, соперник же имел только два момента и победил (1:0).
«Мальорка» делит 10-е место, «Валенсия» - 13-е, а зона вылета всего в двух очках.
Протокол игры
|(1:0) Мурики Ведат64'
Райкович Предраг•Хаджикадунич Деннис76' (Ману Морланес (76') •Вальент Мартин•Копете Хосе•Маффео Пабло•Кан-Ин Ли 12'84' (Гайя Хосеп (84') •Баба Иддрису•Родригес Даниэль 39'84' (Санчес Антонио (84') • 90'Кадевере Тино 8'65' (Пратс Абдон (65') •Дьедью Амат46' (Коста Хауме (46') •Мурики Ведат
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри84' (Фулкье Димитри (84') •Дьякаби Муктар•Габриэль Паулиста•Гайя Хосе•Герра Хавьер•Нико Гонсалес66' (Клюйверт Джастин (66') •Ногуэроль Диего Лопес66' (Кастильехо Самуэль (66') •Алмейда Андре IV•Лино Сэмуел75' (Кавани Эдинсон (75') • 83'Дуро Уго75' (Мари Альберто (75') 90'
25 мая.
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