Три фаната «Валенсии» задержаны за проявление расизма в отношении Винисиуса

«Валенсия» подтвердила задержание трёх болельщиков, которые на расовой почве оскорбляли нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в воскресном матче команд в Ла Лиге. Со своей стороны клуб пожизненно запретит этим людям посещать стадион. Теперь нарушителями порядка будут заниматься правоохранители.

Напомним, что «Валенсия» обыграла «Реал» на своём поле со счётом 1:0. Следующий матч «летучие мыши» проведут 25 мая – против «Мальорки» на поле соперника. «Валенсия» занимает 13-е место, но всего лишь на пять очков опережает зону вылета. Впереди три тура.

Винисиус может покинуть «Реал» из-за расизма